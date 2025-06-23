Работа поисковиков помогла вернуть имена героям

— В лесу я нашел две полевые кружки и котелок — это было место их последнего боя, — рассказал Марченков. — Но останки удалось обнаружить лишь в 2023-м, когда я вновь приехал на поисковую вахту. В пяти метрах от тех кружек лежали останки — так мы подняли двоих бойцов.