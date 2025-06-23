Работа поисковиков помогла вернуть имена героям

Торжественная церемония перезахоронения останков солдат, павших в Великой Отечественной войне, состоялась в Калужской области.
Среди них — двое бойцов сводного отряда Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР «Особые» — Михаил Иванович Бортовов и Петр Яковлевич Попов. Церемония собрала у стен мемориального комплекса «Барсуки» сотрудников Управления Федеральной службы безопасности и представителей московской организации «Динамо», военнослужащих и ветеранов, а также поисковиков и родственников погибших героев.
Отряд ОМСБОН формировался еще в 1941-м из спортсменов, студентов и чекистов. А через год уже 259 бойцов под командованием майора Петра Коровина отправились в рейд по вражеским тылам. За три месяца участники отряда «Особые» пустили под откос 24 вражеских эшелона, уничтожили более 2500 немцев и провели 60 операций по подрыву железнодорожного полотна.
Однако при выходе из окружения у деревни Савинки отряд попал в засаду. Последний бой длился шесть часов — большинство погибли, часть попала в плен.
С 2001 года поисковики отрядов «Россия», «Эхо войны» и «Военный историк» нашли останки 35 бойцов «Особых». Лев Марченков из поискового отряда «Россия» рассказал, что следы отряда он обнаружил еще в 2008-м.
— В лесу я нашел две полевые кружки и котелок — это было место их последнего боя, — рассказал Марченков. — Но останки удалось обнаружить лишь в 2023-м, когда я вновь приехал на поисковую вахту. В пяти метрах от тех кружек лежали останки — так мы подняли двоих бойцов.
По словам Марченкова, идентифицировать удалось только Бортовова — благодаря ДНК-экспертизе.
— Однако Бортовов и Попов погибли вместе, — объясняет поисковик. — Когда их группа попала в засаду, герои ушли в сторону, отвлекая немцев, и вдвоем спасли товарищей. И захоронены они были также вместе.
Особенно значимым событием обнаружение останков солдат стало для родственников погибших бойцов. Так, правнук Михаила Бортовова Владимир Кобеняков приехал на церемонию из Москвы. По его словам, мероприятие стало для семьи историческим моментом, позволившим спустя 80 лет поставить точку в многолетних поисках.
— Мой дед всю жизнь надеялся узнать, где погиб его отец. Теперь мы можем привезти сюда наших детей и рассказать им правду о подвиге их предка, — отметил Владимир.
Церемония вызвала у него смешанные чувства: с одной стороны, горечь утраты, с другой — огромное облегчение, что наконец-то свершилась историческая справедливость. Отдельно Кобеняков отметил вклад поисковиков, воссоединяющих семьи спустя десятилетия.