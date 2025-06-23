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Ynet: Иран запустил ракеты по американским военным базам в Катаре и Ираке

Тегеран запустил 10 ракет по базе американцев в Катаре, и еще одну — по военной базе США в Ираке.

В понедельник, 23 июня, Иран запустил 10 ракет по американским базам, расположенным в Катаре, а также одну ракету по базе Соединенных Штатов в Ираке. Об этом сообщает издание Ynet.

Как KP.RU писал ранее, Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре. По данным агентства Tasnim, операция Тегерана против баз Вашингтона на Ближнем Востоке называется «Хорошая весть о победе». Напомним, что американская сторона ожидала ответа от Ирана в течение 48 часов после того, как они ударили в ночь с 21 на 22 июня по ядерным объектам исламского государства.