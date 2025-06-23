ВС Ирана: Тегеран не оставит без ответа ни один акт агрессии в свою сторону

В понедельник Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре. Военная операция Тегерана против баз Вашингтона на Ближнем Востоке называется «Хорошая весть о победе». Напомним, что американская сторона ожидала ответа от Ирана в течение 48 часов после того, как они ударили в ночь с 21 на 22 июня по ядерным объектам исламского государства.