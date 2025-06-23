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ВС Ирана: Тегеран не оставит без ответа ни один акт агрессии в свою сторону

Тегеран начал операцию против американских военных баз в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону. Об этом заявили в вооруженных силах Исламской республики после ракетного удара по военным база США в ближневосточном регионе.

Вечером 23 июня Иран запустил 10 ракет по американским военным базам, расположенным в Катаре, а также одну ракету по базе США в Ираке.

В понедельник Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре. Военная операция Тегерана против баз Вашингтона на Ближнем Востоке называется «Хорошая весть о победе». Напомним, что американская сторона ожидала ответа от Ирана в течение 48 часов после того, как они ударили в ночь с 21 на 22 июня по ядерным объектам исламского государства.