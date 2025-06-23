Mehr: Израиль нанес удар по объекту КСИР в столице Ирана

Вооруженные силы Израиля нанести удар по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr.
По информации источника, в результате атаки погибли двое военнослужащих армии Ирана. Еще восемь человек, находящихся на объекте, получили различные ранения. Удар был нанесен при помощи авиации.
Как ранее сообщала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), силы страны нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах в понедельник, 23 июня.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре, а также другим американским объектам в регионе. В связи с этим Катар временно закрыл воздушное пространство для обеспечения безопасности.