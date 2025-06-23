Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: Израиль нанес удар по объекту КСИР в столице Ирана

Два человека погибли и восемь пострадали в результате удара Израиля по объекту КСИР в Тегеране.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Израиля нанести удар по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr.

По информации источника, в результате атаки погибли двое военнослужащих армии Ирана. Еще восемь человек, находящихся на объекте, получили различные ранения. Удар был нанесен при помощи авиации.

Как ранее сообщала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), силы страны нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах в понедельник, 23 июня.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре, а также другим американским объектам в регионе. В связи с этим Катар временно закрыл воздушное пространство для обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше