Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Кубеша: Пиво с шашлыком увеличивает риск развития рака

Вред пережаренного мяса и алкогольных напитков может значительно повышаться, если сочетать эти продукты. Об этом предупреждает онколог Иржи Кубеша из Чехии.

Вред пережаренного мяса и алкогольных напитков может значительно повышаться, если сочетать эти продукты. Об этом предупреждает онколог Иржи Кубеша из Чехии.

По словам специалиста мясо с запеченной корочкой содержит химические вещества, которые связаны с развитием раковых опухолей. Тем не менее, они далеко не всегда вызывают онкологию. Однако риск заболевания растет, если их сочетают с пивом и другим алкоголем.

— Алкоголь усиливает всасываемость вредных веществ в кровоток, создавая повышенную опасность, — предупредил специалист.

Онколог рассказал, что спиртное также наносит повреждения слизистым рта, горла и желудка. Это, в свою очередь, упрощает процесс проникновения канцерогенных веществ. Кроме того, алкоголь и сам по себе уже является канцерогеном и нередко становится причиной развития рака полости рта, горла, голосовых связок, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и молочной железы.

Чтобы уменьшить риск, Кубеша призвал не пить на пикниках алкоголь либо вместо привычных сосисок и мяса жарить на углях рыбу и овощи. Также уменьшить воздействие канцерогенов помогают цельнозерновые продукты и клетчатка, передает The Sun.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, как предотвратить развитие рака при наличии генов с мутациями, которые достались от родителей.