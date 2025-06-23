Онколог Кубеша: Пиво с шашлыком увеличивает риск развития рака

Онколог рассказал, что спиртное также наносит повреждения слизистым рта, горла и желудка. Это, в свою очередь, упрощает процесс проникновения канцерогенных веществ. Кроме того, алкоголь и сам по себе уже является канцерогеном и нередко становится причиной развития рака полости рта, горла, голосовых связок, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и молочной железы.