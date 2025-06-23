Онколог Кубеша: Пиво с шашлыком увеличивает риск развития рака

Вред пережаренного мяса и алкогольных напитков может значительно повышаться, если сочетать эти продукты. Об этом предупреждает онколог Иржи Кубеша из Чехии.
По словам специалиста мясо с запеченной корочкой содержит химические вещества, которые связаны с развитием раковых опухолей. Тем не менее, они далеко не всегда вызывают онкологию. Однако риск заболевания растет, если их сочетают с пивом и другим алкоголем.
— Алкоголь усиливает всасываемость вредных веществ в кровоток, создавая повышенную опасность, — предупредил специалист.
Онколог рассказал, что спиртное также наносит повреждения слизистым рта, горла и желудка. Это, в свою очередь, упрощает процесс проникновения канцерогенных веществ. Кроме того, алкоголь и сам по себе уже является канцерогеном и нередко становится причиной развития рака полости рта, горла, голосовых связок, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и молочной железы.
Чтобы уменьшить риск, Кубеша призвал не пить на пикниках алкоголь либо вместо привычных сосисок и мяса жарить на углях рыбу и овощи. Также уменьшить воздействие канцерогенов помогают цельнозерновые продукты и клетчатка, передает The Sun.
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