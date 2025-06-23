Кадры атаки Ирана на базу США в Катаре появились в Сети

По данным журналистов, в Манаме, столице Бахрейна, в текущий момент также звучат сигналы воздушной тревоги, поскольку в стране находится американская военная база. Граждан Бахрейна призвали не покидать дом без необходимости и не пользоваться основными автодорогами, передает Telegram-канал Shot.