В РФ с 1 сентября могут убрать украинский язык из образовательных программ

Минпросвещения России предложило убрать из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) блоки, касающиеся преподавания украинского языка на всех образовательных ступенях, пишет ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства.
Изменения могут внести в программы начального общего, основного общего и среднего общего образования «в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире», говорится в пояснительной записке к документу.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
По данным Минпросвещения, по итогам учебного года-2023/24 украинский язык в качестве родного изучался в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по заявлению от родителей в прошлом учебном году дисциплина преподавалась в ДНР, ЛНР, Крыму и Башкортостане, пишет «КоммерсантЪ».
Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что ведомство внедряет единые требования к преподаванию всех дисциплин в школах с нового учебного года.