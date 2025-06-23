В РФ с 1 сентября могут убрать украинский язык из образовательных программ

По данным Минпросвещения, по итогам учебного года-2023/24 украинский язык в качестве родного изучался в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по заявлению от родителей в прошлом учебном году дисциплина преподавалась в ДНР, ЛНР, Крыму и Башкортостане, пишет «КоммерсантЪ».