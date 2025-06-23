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В РФ с 1 сентября могут убрать украинский язык из образовательных программ

Минпросвещения предложило скорректировать блоки на всех образовательных ступенях.

Источник: Аргументы и факты

Минпросвещения России предложило убрать из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) блоки, касающиеся преподавания украинского языка на всех образовательных ступенях, пишет ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства.

Изменения могут внести в программы начального общего, основного общего и среднего общего образования «в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире», говорится в пояснительной записке к документу.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

По данным Минпросвещения, по итогам учебного года-2023/24 украинский язык в качестве родного изучался в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по заявлению от родителей в прошлом учебном году дисциплина преподавалась в ДНР, ЛНР, Крыму и Башкортостане, пишет «КоммерсантЪ».

Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что ведомство внедряет единые требования к преподаванию всех дисциплин в школах с нового учебного года.