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IRIB: Минимум три иранские ракеты поразили военную базу США Аль-Удейд в Катаре

Министерство обороны Катара сообщает, что ПВО смогла отбить иранскую атаку на базу Аль-Удейд.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере три иранские ракеты попали по территории американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщило государственная телерадиокампания Ирана IRIB.

При этом Минобороны Катара заявило, что системы противовоздушной обороны страны успешно отбили ракетную атаку Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд. По данным военного ведомства Катара, погибших и пострадавших в результате атаки на авиабазу США нет.

Вечером 23 июня Иран запустил 10 ракет по американским военным базам, расположенным в Катаре, а также одну ракету по базе США в Ираке.

В понедельник Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре. Военная операция Тегерана против баз Вашингтона на Ближнем Востоке называется «Хорошая весть о победе». Напомним, что американская сторона ожидала ответа от Ирана в течение 48 часов после того, как они ударили в ночь с 21 на 22 июня по ядерным объектам исламского государства.