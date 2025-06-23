Самарские фермеры смогут получить до 5 млн рублей на развитие агротуризма

Хозяйства смогут подавать заявки раз в три года, а государство должно возместить 50% затрат на туристический проект, но не более 5 млн рублей. При этом, деньги можно потратить на обустройство гостевых домов, создание экологических троп, зон отдыха и других подобных объектов.