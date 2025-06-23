Самарские фермеры смогут получить до 5 млн рублей на развитие агротуризма

С 2026 года в регионе заработает новая программа поддержки сельского туризма.
С 2026 года в Самарской области начнет действовать новая программа господдержки агротуризма. Фермерские хозяйства смогут получить до 5 миллионов рублей на развитие инфраструктуры — благоустройство территорий, закупку оборудования и создание туристических объектов.
Хозяйства смогут подавать заявки раз в три года, а государство должно возместить 50% затрат на туристический проект, но не более 5 млн рублей. При этом, деньги можно потратить на обустройство гостевых домов, создание экологических троп, зон отдыха и других подобных объектов.
На недавнем международном форуме «Путешествуй!» в Москве наш регион представил три перспективных проекта:
— НПО «Аквабиос» в Кинель-Черкасском районе.
— Ферма Надежды Черновой в Красноармейском районе.
— КФХ «Ихтис» в селе Винновка.
Для туристов уже подготовлен специальный каталог с описанием сельских маршрутов области.
Губернатор Вячеслав Федорищев не раз подчеркивал, что Самарская область обладает большим туристическим потенциалом. К 2036 году, когда город будет отмечать 450-летие, планируется значительно увеличить поток гостей.
«Мы синхронизируем меры поддержки с федеральными программами, чтобы создавать по-настоящему интересные и востребованные объекты», — отметила по этому поводу министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Новая программа — часть стратегии по развитию сельских территорий. Она поможет не только привлечь туристов, но и улучшить качество жизни в селах.
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