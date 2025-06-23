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Лариса Долина назвала свой секрет красоты

По словам певицы, секретом ее красоты и жизненной энергии является любовь.

Источник: Газета.Ру

Об этом Лариса Долина рассказала в беседе с «Дзен». По словам певицы, нужно любить все и всех. Артистка уверена, что это чувство дает возможность светиться изнутри. Певица считает, что внешнюю красоту невозможно не заметить окружающим, если человек светится изнутри. Исполнительница посоветовала жить с ощущением абсолютного счастья, а также радоваться каждой мелочи.

«Конечно, не бывает так, что всегда белые полосы, — и черные тоже, к сожалению, случаются. Но надо понимать, что это будет, что это неизбежно, и просто быть оптимистом и ждать, когда наконец эта белая полоса в твоей жизни появится и сменит черную», — поделилась певица.