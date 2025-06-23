Трамп призвал «выгнать бомжа из Конгресса» после критики ударов США по Ирану

Он добавил, что Мэсси не имеет отношения к движению MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой» — прим. «ВМ») и только называет себя его сторонником. Кроме того, Трамп заявил, что конгрессмен препятствует патриотической политике, защищая интересы Ирана, руководство которого, по словам американского президента, «кричит “Смерть Америке” при каждом удобном случае».