Трамп призвал «выгнать бомжа из Конгресса» после критики ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 июня, резко отреагировал на критику в свою сторону от члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, который осудил удары американских войск по ядерной инфраструктуре Ирана. Глава Белого дома назвал парламентария «бомжом» и призвал выгнать его из Конгресса.
— Выгнать этого бомжа из Конгресса немедленно! — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что Мэсси не имеет отношения к движению MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой» — прим. «ВМ») и только называет себя его сторонником. Кроме того, Трамп заявил, что конгрессмен препятствует патриотической политике, защищая интересы Ирана, руководство которого, по словам американского президента, «кричит “Смерть Америке” при каждом удобном случае».
22 июня конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала решение Дональда Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.