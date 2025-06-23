Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний из-за ситуации на Ближнем Востоке: подробности

В понедельник, 23 июня, Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Ограничения будут действовать предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года.
Так, документ предписывает отказаться от полетов «в» и «из» аэропортов Израиля и Ирана, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.
«NOTAM (данное ограничение) доведен до эксплуатантов», — говорится в сообщении Росавиации.
Это решение, отмечают в ведомстве, принято для обеспечения безопасности полетов, и является особым приоритетом.