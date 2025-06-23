Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний из-за ситуации на Ближнем Востоке: подробности

Росавиация призвала не летать над Израилем, Ираном, Ираком, Катаром и Иорданией.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 23 июня, Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Ограничения будут действовать предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года.

Так, документ предписывает отказаться от полетов «в» и «из» аэропортов Израиля и Ирана, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

«NOTAM (данное ограничение) доведен до эксплуатантов», — говорится в сообщении Росавиации.

Это решение, отмечают в ведомстве, принято для обеспечения безопасности полетов, и является особым приоритетом.