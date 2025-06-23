Пресные воды будут распространяться в Арктике вплоть до Берингова пролива

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пресные и опресненные воды на поверхности океана — так называемый речной плюм — продолжат распространяться на большие площади в Арктике и могут в недалеком будущем достичь Берингова пролива. Такой прогноз выдвигают специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и Института океанологии РАН на основании совместного исследования плюма реки Лены, сообщили в пресс-службе МФТИ.
«Ученые из МФТИ и ИО РАН исследовали, как распространяется плюм реки Лены — огромный по площади слой опресненной воды в Восточной Арктике. Оказалось, что из-за быстрого таяния льдов и усиления ветра поверхностное опреснение значительно увеличилось. В последние годы плюм доходит до акваторий, ранее не подверженных влиянию речного стока. На севере опреснение регистрируется всего в 1 300 км от полюса. На востоке оно стало достигать Чукотского моря», — отметили в пресс-службе.
В моря Восточной Арктики впадают крупные реки: Лена, Колыма, Индигирка, Хатанга, Оленек. Как напомнили ученые, речные воды и воды, образующиеся при таянии морского льда, формируют опресненный поверхностный слой толщиной 10−20 м. Его часто для простоты называют плюмом Лены, так как именно река Лена вносит наибольший вклад в опреснение поверхности моря.
Анализ данных спутниковых наблюдений и экспедиционных измерений показал, что из-за сокращения ледяного покрова в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море ветер сильнее и дольше начинает воздействовать на поверхностный слой моря, в том числе и на плюм Лены. В 2019 году на востоке плюм достиг острова Врангеля и Чукотского моря, а на севере распространялся вплоть до 78-го градуса северной широты. Площадь плюма в период максимального распространения составила рекордные 870 тысяч кв. км.
Прогнозы, основанные на климатических моделях, показывают, что в ближайшие десятилетия в Восточной Арктике будет продолжаться сокращение ледяного покрова, и аномально большая площадь плюма Лены, подобная случаю 2019 года, станет нормой. Возможно, в будущем плюм Лены будет в отдельные периоды распространяться на север вплоть до акватории около полюса и на восток вплоть до Берингова пролива.
Ученые продолжают развитие темы, особенно интересуясь последствиями опреснения для океанской фауны, фитопланктона и так далее. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.