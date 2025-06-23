Пресные воды будут распространяться в Арктике вплоть до Берингова пролива

Анализ данных спутниковых наблюдений и экспедиционных измерений показал, что из-за сокращения ледяного покрова в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море ветер сильнее и дольше начинает воздействовать на поверхностный слой моря, в том числе и на плюм Лены. В 2019 году на востоке плюм достиг острова Врангеля и Чукотского моря, а на севере распространялся вплоть до 78-го градуса северной широты. Площадь плюма в период максимального распространения составила рекордные 870 тысяч кв. км.