23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удар США по Ирану показал, что эта ближневосточная страна, которая раньше воспринималась частью «третьего мира», таковой больше не является. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Удар Америки по Ирану говорит не о том, что Америка сильна, а о том, что Иран не слаб. Это показывает и тот факт, что после совершения удара Америка напряглась в ожидании чего-то неприятного, предупредив всех и вся о каких-то возможных последствиях. Это говорит о том, что “третий мир” не такой безмолвный, не такой слабый и не такой уж третий, как это хотелось бы Западу. И этим он внушает даже не страх, а какое-то уважение», — сказал Александр Тищенко.
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Эксперт обратил внимание, что в Белом доме отчитались об успешном ударе по ядерным объектам Ирана, но наносить новые удары Вашингтон пока не спешит. «То есть США начали войну, но воевать не будут. Получается шаг вперед и два шага назад — все по Ленину. И это один из примеров проявления тех тенденций, которые сегодня складываются в мировой политике», — подчеркнул Александр Тищенко. -0-
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