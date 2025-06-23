«Удар Америки по Ирану говорит не о том, что Америка сильна, а о том, что Иран не слаб. Это показывает и тот факт, что после совершения удара Америка напряглась в ожидании чего-то неприятного, предупредив всех и вся о каких-то возможных последствиях. Это говорит о том, что “третий мир” не такой безмолвный, не такой слабый и не такой уж третий, как это хотелось бы Западу. И этим он внушает даже не страх, а какое-то уважение», — сказал Александр Тищенко.