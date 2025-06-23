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Приемная кампания в вузы и колледжи началась в Ростовской области

В Ростовской области с 20 июня в высших учебных заведениях началась приемная кампания.

Источник: Комсомольская правда

Абитуриенты Дона могут подавать документы в высшие и средние профессиональные учебные заведения с 20 июня. В этом году будущим студентам доступны 39 профессий и 121 специальность, включая направления федерального проекта «Профессионалитет». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Абитуриенты могут выбрать традиционный способ через приемные комиссии или воспользоваться онлайн-сервисом «Госуслуги». Отметим, что сроки подачи заявлений в вузы завершается 25 июля, а в образовательные организации СПО на очную форму — до 15 августа. До 10 августа следует подать документы тем, чья специальность требует творческих способностей.