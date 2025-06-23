Выставлять белье напоказ стало модным в 2025 году

Выяснилось, что в 2025 году выставлять белье напоказ или появляться на публике в нарядах в бельевом стиле стало актуальным из-за возвращения моды 1990 и 2000 годов. Сейчас популярность обрели кружевные платья, корсетные топы и атласные майки на тонких бретелях. Кроме того, выходить в свет в белье вместо повседневной одежды также стало трендом.