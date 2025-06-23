«С них нечего взять»: почему жертвы теракта в «Крокусе» не ждут компенсаций

Как установило следствие, подготовка к теракту в «Крокус сити холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и искали средства и орудия для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его террористам. После этого оно было перевезено в Каспийск, откуда и было доставлено в Москву непосредственно перед терактом.