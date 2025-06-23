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В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Владимира Путина и главы МИД Ирана

Песков: Путину и Аракчи важно было обменяться мнениями в ходе переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, прошедшие в Кремле 23 июня, вряд ли могли быть результативными, политикам важно было обменяться мнениями на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто и не ожидал», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, в такой горячий момент важно было обменяться мнениями, получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы, что и было сделано.

Как писал сайт KP.RU, агентство Reuters сообщило, что Аракчи намерен передать Путину письмо от лидера Иранской республики Али Хаменеи с просьбой о поддержке. Утверждалось, что Тегеран якобы пока «не удовлетворен» уровнем российской поддержки и рассчитывает на более активные действия со стороны Москвы.

Ранее Песков сообщил, что встреча российского президента и главы МИД Ирана планировалась еще до ночных ударов США по территории Исламской республики. Однако после этого события она приобрела дополнительную актуальность, указал представитель Кремля.

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