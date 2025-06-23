В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Владимира Путина и главы МИД Ирана

Как писал сайт KP.RU, агентство Reuters сообщило, что Аракчи намерен передать Путину письмо от лидера Иранской республики Али Хаменеи с просьбой о поддержке. Утверждалось, что Тегеран якобы пока «не удовлетворен» уровнем российской поддержки и рассчитывает на более активные действия со стороны Москвы.