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Сын Тины Канделаки рассказал о сложностях работы артистом: видеооткровение

Сын Тины Канделаки покоряет подмостки российской эстрады. Участник нового проекта «Фабрика звёзд» приехал на концерт и рассказал, насколько тяжело быть артистом. Как выяснилось, радужные представления фанатов о такой работе далеки о реальности. Смотрите видеооткровения Лео Канделаки.

Сын Тины Канделаки покоряет подмостки российской эстрады. Участник нового проекта «Фабрика звёзд» приехал на концерт и рассказал, насколько тяжело быть артистом. Как выяснилось, радужные представления фанатов о такой работе далеки о реальности. Смотрите видеооткровения Лео Канделаки.