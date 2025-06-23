Сын Тины Канделаки покоряет подмостки российской эстрады. Участник нового проекта «Фабрика звёзд» приехал на концерт и рассказал, насколько тяжело быть артистом. Как выяснилось, радужные представления фанатов о такой работе далеки о реальности. Смотрите видеооткровения Лео Канделаки.
Сын Тины Канделаки рассказал о сложностях работы артистом: видеооткровение
Сын Тины Канделаки покоряет подмостки российской эстрады. Участник нового проекта «Фабрика звёзд» приехал на концерт и рассказал, насколько тяжело быть артистом. Как выяснилось, радужные представления фанатов о такой работе далеки о реальности. Смотрите видеооткровения Лео Канделаки.