Евгений Ткачук рассказал, как отпраздновал юбилей дочки: видео

Актёр Евгений Ткачук- счастливый многодетный отец. У артиста три дочери, средней исполнилось 10 лет. Это событие она решила отметить ярко. При этом мнение родителей о том, как и где праздновать, не особо учитывалось. Девочка практически сама организовала праздник. О том, как все прошло Ткачук рассказал журналистам.