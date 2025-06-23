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Евгений Ткачук рассказал, как отпраздновал юбилей дочки: видео

Актёр Евгений Ткачук- счастливый многодетный отец. У артиста три дочери, средней исполнилось 10 лет. Это событие она решила отметить ярко. При этом мнение родителей о том, как и где праздновать, не особо учитывалось. Девочка практически сама организовала праздник. О том, как все прошло Ткачук рассказал журналистам.

Актёр Евгений Ткачук- счастливый многодетный отец. У артиста три дочери, средней исполнилось 10 лет. Это событие она решила отметить ярко. При этом мнение родителей о том, как и где праздновать, не особо учитывалось. Девочка практически сама организовала праздник. О том, как все прошло Ткачук рассказал журналистам.