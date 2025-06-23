Иран при ударе по базе США использовал столько же ракет, сколько американцы бомб

Вооруженные силы Ирана при ударе по военной базе США Аль-Удейд в Катаре использовали такое же количество ракет, сколько американская сторона задействовала бомб при атаках по ядерным объектам республики в ночь на 22 июня. Об этом сообщает совет национальной безопасности Ирана.
Представители совета по нацбезопасности заявили, что удар Ирана по американской базе не представляет угрозы для Катара. Тегеран намерен продолжать поддерживать хорошие отношения с Дохой.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре, которая носит название «Хорошая весть о победе». Как заявили в иранских вооруженных силах, республика не оставит без ответа ни один акт агрессии по отношению к ней.