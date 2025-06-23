Иран при ударе по базе США использовал столько же ракет, сколько американцы бомб

Ранее KP.RU сообщал, что Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре, которая носит название «Хорошая весть о победе». Как заявили в иранских вооруженных силах, республика не оставит без ответа ни один акт агрессии по отношению к ней.