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CNN: ирано-израильский конфликт может продлиться два года

При этом Тегеран готов к затяжному противостоянию.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может затянуться на два года, передает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного иранского чиновника.

«По оценкам Ирана, война может продлиться до двух лет, и Тегеран готов к такому развитию событий», — заявил собеседник канала.

Как отметил иранский чиновник, Тегеран считает, что призывы к временному прекращению боевых действий являются лишь «отвлекающим маневром с целью оценки готовности Ирана продолжать войну».

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль инициировал операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по иранским ядерным и военным объектам. Тегеран ответил операцией под названием «Правдивое обещание — 3». Обе стороны регулярно обмениваются ударами.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по территории исламской республики неспровоцированной агрессией.