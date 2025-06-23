CNN: ирано-израильский конфликт может продлиться два года

Конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может затянуться на два года, передает американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного иранского чиновника.
«По оценкам Ирана, война может продлиться до двух лет, и Тегеран готов к такому развитию событий», — заявил собеседник канала.
Как отметил иранский чиновник, Тегеран считает, что призывы к временному прекращению боевых действий являются лишь «отвлекающим маневром с целью оценки готовности Ирана продолжать войну».
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль инициировал операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по иранским ядерным и военным объектам. Тегеран ответил операцией под названием «Правдивое обещание — 3». Обе стороны регулярно обмениваются ударами.
Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по территории исламской республики неспровоцированной агрессией.