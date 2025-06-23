«Земля погрузится во мрак»: что принесет первое летнее новолуние года и чего нельзя делать 25 июня

25 июня 2025 года случится первое летнее новолуние — в 13:31 по московскому времени Луна войдет в знак зодиака Рак. А в ночное время суток перестанет озарять Землю, погружая ее во мрак. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что принесет этот день и как правильно его провести, чтобы привлечь удачу.
Что принесет первое новолуние лета.
Астрологический знак Рак отвечает за дом, уют и семейные ценности, поэтому в этот период особенно сильным будет влияние на эти аспекты жизни человека, рассказал астролог и таролог Борис Зак:
— Речь идет не только о доме, где мы живем или о недвижимости, которую хотели бы приобрести, но и о семье, взаимопонимании между близкими и заботе о своих родных. Поэтому начиная с 25 июня и в последующие две недели легче будут решаться вопросы, связанные с домом и недвижимостью.
Что нужно сделать 25 июня.
В первые два дня новолуния, 25−26 июня, действует очень сильная энергетика, поэтому нужно ставить новые цели и загадывать желания, о которых человек давно думал, но не мог воплотить в жизнь, подчеркнул астролог:
— Они могут быть любыми, но наиболее материализуемыми будут те, что связаны с семьей, недвижимостью и эмоциональным самочувствием. К примеру, люди, которые хотели бы переехать в новый дом или страну, смогут это осуществить. А те, кто хотел приобрести собственное жилье, могут попросить помощи в этом деле.
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Дополнительную силу этому периоду придает соединение Солнца и Юпитера в знаке Рака, что точно позволит исполниться всем загаданным желаниям, заверил Зак:
— Юпитер — планета удачи, которая в сплетении с Солнцем 25 июня усилит энергию человеческих желаний. А значит, появится больше возможностей для осуществления того, чего бы нам очень сильно хотелось.
Чего не стоит делать 25 июня.
В ночь с 25 на 26 июня и в последующие две недели, по прогнозам таролога, не стоит скрывать свои эмоции, потому что это негативно влияет на состояние человека.
— Если человек в этот период находится в негативных эмоциях, их нужно выплеснуть. В идеале, конечно, найти для этого экологичный способ. Но если не получается, допустимо устроить истерику, поругаться с раздражителем, это благоприятно скажется на эмоциональном состоянии человека, — уверен Зак.
Также период новолуния и последующие две недели после него совсем не подходят для разводов и расставаний, потому что человек может пожалеть о своем решении, предупредил астролог.
— Когда Луна находится в знаке Рак страсти бушуют и человек может на эмоциях принять решение о расставании с любимым человеком. Но через короткое время одуматься и пожалеть об этом. Поэтому я рекомендую отложить расставание на другое время и, возможно, человек пересмотрит свое решение, — добавил эксперт.
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