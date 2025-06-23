«Земля погрузится во мрак»: что принесет первое летнее новолуние года и чего нельзя делать 25 июня

— Они могут быть любыми, но наиболее материализуемыми будут те, что связаны с семьей, недвижимостью и эмоциональным самочувствием. К примеру, люди, которые хотели бы переехать в новый дом или страну, смогут это осуществить. А те, кто хотел приобрести собственное жилье, могут попросить помощи в этом деле.