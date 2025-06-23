Финансовый советник Файнман оценил риски запрета на продажу долларов в России

Инвестиционный советник Игорь Файнман назвал запрет на покупку долларов в России крайней мерой, но не стал исключать ее полностью. Специалист выразил мнение, что власти будут вводить все больше ограничений и усложнять соответствующие процедуры.
Он отметил, что дефицит долларов нового образца возник в стране из-за санкций, туристического спроса и банковских ограничений. Советник подчеркнул, что из-за отказа приема старых банкнот со стороны многих кредитных организаций спрос на новые доллары увеличивается, а предложение сокращается.
Эксперт допустил, что в дальнейшем ситуация с наличной валютой будет только ухудшаться из-за роста числа проблем с поставками долларов и евро у банков, а также усиления санкционного давления на Россию.
— Я бы готовился к постепенному ухудшению ситуации в течение ближайших 6−12 месяцев, — заявил Файнман, его цитирует портал «Bankiros».
13 мая в СМИ появилась информация о том, что в российских банках доллары нового образца почти невозможно получить, а в обменниках выдают только те банкноты, которые приносят сами россияне. По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится, поскольку старые доллары во многих странах не принимают, и российские туристы увозят с собой остатки новых купюр.