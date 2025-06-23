Финансовый советник Файнман оценил риски запрета на продажу долларов в России

13 мая в СМИ появилась информация о том, что в российских банках доллары нового образца почти невозможно получить, а в обменниках выдают только те банкноты, которые приносят сами россияне. По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится, поскольку старые доллары во многих странах не принимают, и российские туристы увозят с собой остатки новых купюр.