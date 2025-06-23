Макрон: Удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований

Несмотря на то, что Париж разделяет цель не допустить получения Тегераном ядерного оружия, атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты в Иране не имеют законных оснований. С таким заявлением в понедельник, 23 июня, выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии.
Французский лидер призвал говорить «как есть» и признать нелегитимность действий американской администрации.
— Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим путем, — приводит его слова РИА Новости.
Действия Белого дома вызвали широкий резонанс во всем мировом сообществе. 22 июня конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес назвала решение Дональда Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.
Сам Трамп резко отреагировал на критику в свою сторону от члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, который осудил удары американских войск по иранской ядерной инфраструктуре Ирана. Глава Белого дома назвал парламентария «бомжом» и призвал выгнать его из Конгресса.
Ночью 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану. Трамп позже сообщил об успешной операции Военно-воздушных сил США против трех ядерных объектов в исламской республике — Фордо, Натанз и Исфахан.