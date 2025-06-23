Перед началом иранской военной операции против американской базы в Катаре радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», передала 4 сообщения. Об этом свидетельствуют записи эфиров, опубликованные в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.
23 июня в 11:17 по московскому времени был передан первый сигнал: «НЖТИ 72753 клинок 0979 2679 мысовьюк 9812 8351».
Затем, в 12:33, прозвучало второе сообщение — «НЖТИ 61163 бобина 3725 2902». Третье послание было зафиксировано в 14:25: «НЖТИ 03011 панировка 5821 6631».
Финальный текст прозвучал в 15:40: «НЖТИ 70257 отнятье 6079 0078».
Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Также сообщили, что сведения о пользователе не являются общедоступными.