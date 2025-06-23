Станция «Судного дня» передала 4 сообщения перед операцией Ирана в Катаре

Перед началом иранской военной операции против американской базы в Катаре радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», передала 4 сообщения. Об этом свидетельствуют записи эфиров, опубликованные в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.