Актер из легендарного советского фильма умер в США

Паттерсон родился в семье американского кинодекоратора и украинской художницы. После Второй мировой войны он окончил военно-морское училище, служил подводником в советском флоте, а затем поступил в Литературный институт, где начал публиковать стихи и прозу. В 1994 году вместе с матерью он эмигрировал в США, где прожил до конца жизни.