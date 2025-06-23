Актер из легендарного советского фильма умер в США

В США скончался Джеймс Паттерсон — младенец из фильма «Цирк».
Джеймс Паттерсон, исполнивший роль чернокожего младенца в культовой советской картине «Цирк», скончался в возрасте 91 года. Он умер 22 мая в Вашингтоне, однако информация об этом стала известна только сейчас. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Джеймс Паттерсон ушел тихо, в доме престарелых, где провел последние годы своей жизни. Для многих он навсегда остался тем самым малышом из “Цирка”, символом надежды, единства и силы искусства. Его судьба — это редкий пример переплетения двух культур, советской и американской», — пишет The New York Times со ссылкой на его близкую подругу.
Паттерсон родился в семье американского кинодекоратора и украинской художницы. После Второй мировой войны он окончил военно-морское училище, служил подводником в советском флоте, а затем поступил в Литературный институт, где начал публиковать стихи и прозу. В 1994 году вместе с матерью он эмигрировал в США, где прожил до конца жизни.
Ранее URA.RU сообщало, что 21 июня 2025 года на 91-м году жизни скончалась народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета, где актриса сыграла более 40 главных ролей. Она также снялась примерно в 100 фильмах, воплощая на сцене образы из произведений Шекспира, Достоевского, Островского и других классиков.