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«Память навсегда сохранится»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, отметив её искренность, талант и преданность профессии. Глава государства передал слова поддержки семье и друзьям покойной.

Источник: Life.ru

Талызина отдала большую часть своей карьеры прославленному Театру имени Моссовета. Президент подчеркнул, что её выдающиеся роли в этом театре являются ярким примером самоотверженного служения искусству и народу, а также вдохновенного творческого поиска.

«Светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей её щедрого дарования», — говорится в телеграмме Путина.

Напомним, что народная артистка Валентина Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Причина смерти — онкология, с которой она боролась на протяжении последнего года жизни. На протяжении всего лечения артистка стойко боролась с недугом, хотя и часто жаловалась на плохое самочувствие.