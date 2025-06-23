«Память навсегда сохранится»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Напомним, что народная артистка Валентина Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Причина смерти — онкология, с которой она боролась на протяжении последнего года жизни. На протяжении всего лечения артистка стойко боролась с недугом, хотя и часто жаловалась на плохое самочувствие.