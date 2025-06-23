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Песков назвал опасным прецедентом удары по ядерным объектам Ирана

В Кремля отметили, что возможности для дипломатического решения всегда есть.

Источник: Комсомольская правда

Удары по ядерным объектам в Иране являются невиданным и очень опасным прецедентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Официальный представитель Кремля отметил, что возможности для дипломатического решения всегда есть. Нужно разбираться вообще с последствиями для режима нераспространения, с последствиями для авторитета МАГАТЭ, подчеркнул он.

«Вообще, в целом нанесение ударов по ядерным объектам — это то, чего в истории человечества до сих пор не было. И поэтому это очень опасный прецедент», — констатировал Песков.

22 июня США нанесли бомбовые удары по нескольким ядерным объектам Ирана.

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