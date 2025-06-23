Посольство РФ в Катаре обратилось к гражданам на фоне атаки Ирана на базу США

Ранее иранская гостелерадиокампания IRIB сообщила, что по меньшей мере три ракеты Ирана попали по территории американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. При этом Минобороны Катара заявило, что системы ПВО страны успешно отбили ракетную атаку Ирана на авиабазу США Аль-Удейд. По данным военного ведомства Катара, погибших и пострадавших в результате атаки на авиабазу США нет.