Посольство РФ в Катаре обратилось к гражданам на фоне атаки Ирана на базу США

Посольство России в Катаре призвало соотечественников сохранять спокойствие и воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей на фоне ударов Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд.
«Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей и официальных каналов посольства России в Дохе и МИД России», — говорится в заявлении дипмиссии РФ.
Ранее иранская гостелерадиокампания IRIB сообщила, что по меньшей мере три ракеты Ирана попали по территории американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. При этом Минобороны Катара заявило, что системы ПВО страны успешно отбили ракетную атаку Ирана на авиабазу США Аль-Удейд. По данным военного ведомства Катара, погибших и пострадавших в результате атаки на авиабазу США нет.
На этом фоне Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Ограничения будут действовать предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня. Данное решение принято для обеспечения безопасности полетов, и является особым приоритетом.