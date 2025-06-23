Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Катара решительно осудил удар Ирана по военной базе США

В МИД Катара заявили, что удары Ирана по американским базам подрывают стабильность в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Катара решительно осудило удар Ирана по военной базе Соединенных Штатов Аль-Удейд, расположенной в районе Дохи.

«Мы решительно осуждаем нападение на авиабазу Аль-Удейд, расцениваем его как грубое нарушение суверенитета и воздушного пространства Государства Катар», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД Катара также заявили, что удары иранских вооруженных сил по американским базам является нарушением норм международного права и Устава ООН. Они также ведут к подрыву стабильности в регионе, что может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана запустили десять ракет по военным базам США в Катаре и одну по объекту в Ираке. Согласно заявлению телерадиокомпании IRIB, как минимум три иранские ракеты попали по территории американской базы в Катаре.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше