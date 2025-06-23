МИД Катара решительно осудил удар Ирана по военной базе США

Министерство иностранных дел Катара решительно осудило удар Ирана по военной базе Соединенных Штатов Аль-Удейд, расположенной в районе Дохи.
«Мы решительно осуждаем нападение на авиабазу Аль-Удейд, расцениваем его как грубое нарушение суверенитета и воздушного пространства Государства Катар», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана запустили десять ракет по военным базам США в Катаре и одну по объекту в Ираке. Согласно заявлению телерадиокомпании IRIB, как минимум три иранские ракеты попали по территории американской базы в Катаре.
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