Тёплые зимы в России пробудили опасных клещей

«Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами», — приводит агентство «Москва» слова специалиста.
Эксперт отмечает, что мягкие зимние периоды благоприятствуют расширению географического распространения клещей, являющихся переносчиками анаплазмоза. Инфицирование анаплазмозом в результате укуса зараженного клеща может быть асимптоматическим, однако в ряде случаев наблюдаются такие проявления, как лихорадка, астения и анемия.
Ранее сообщалось, что в России растёт число заболеваний, передающихся через клещей, и они становятся всё более тяжёлыми. Уже выявлено свыше 50 вирусов, переносимых этими насекомыми. Медики отмечают, что инфекции чаще затрагивают нервную систему.