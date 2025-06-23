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Тёплые зимы в России пробудили опасных клещей

Из-за тёплых зим в центральных регионах России начали появляться клещи, переносящие анаплазмоз. Об этом предупредила доцент центра образовательных программ физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Виктория Скобеева.

Источник: Life.ru

«Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами», — приводит агентство «Москва» слова специалиста.

Эксперт отмечает, что мягкие зимние периоды благоприятствуют расширению географического распространения клещей, являющихся переносчиками анаплазмоза. Инфицирование анаплазмозом в результате укуса зараженного клеща может быть асимптоматическим, однако в ряде случаев наблюдаются такие проявления, как лихорадка, астения и анемия.

Ранее сообщалось, что в России растёт число заболеваний, передающихся через клещей, и они становятся всё более тяжёлыми. Уже выявлено свыше 50 вирусов, переносимых этими насекомыми. Медики отмечают, что инфекции чаще затрагивают нервную систему.