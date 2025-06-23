Тёплые зимы в России пробудили опасных клещей

Ранее сообщалось, что в России растёт число заболеваний, передающихся через клещей, и они становятся всё более тяжёлыми. Уже выявлено свыше 50 вирусов, переносимых этими насекомыми. Медики отмечают, что инфекции чаще затрагивают нервную систему.