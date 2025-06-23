Футболист Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии

Полузащитник швейцарского футбольного клуба «Сьон» Антон Миранчук в понедельник, 23 июня, заявил, что в Швейцарии цены вдвое превышают российские.
— В целом Швейцария — дорогая. Так как Франция рядом, я знаю, что многие даже ездят туда закупать продукты на неделю. Даже если сравнивать с московскими, цены намного выше, постоянно этому удивляешься, везде ценник х2, — высказался спортсмен.
Он добавил, что делится подробностями жизни в Швейцарии с братом Алексеем, который проживает в США, передает портал «РБ Спорт».
Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, который переехал из России в Израиль, пошутил о высоких ценах в этой стране. Его собеседник, комик Гарик Оганисян, рассказал, что заплатил 95 шекелей (около 2,2 тысячи рублей — прим. «ВМ») за поездку на такси, в то время как в Армении такие услуги обходятся значительно дешевле. Ведущий пошутил, что лучше пользоваться самокатами, которые он тоже назвал дорогими, и отметил, что «ходить тоже нормально».