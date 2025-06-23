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Пресс-секретарь «Тайгана» спасла директора парка от нападения льва с ведром и совком

В Крыму лев напал на директора сафари-парка.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 июня в крымском сафари-парке «Тайган» произошло нападение льва на директора Олега Зубкова. Однако его спасла пресс-секретарь. Об этом сообщает «КП — Крым».

Олег Зубков зашел в вольер без дополнительной защиты, в спортивном костюме, чтобы покормить животных. Внезапно лев набросился на него. По словам очевидцев, хищник схватил мужчину за шею и потащил под мост.

На помощь бросилась пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Она попыталась отогнать льва на машине, но двигатель заглох. Тогда женщина вооружилась ведром и пластиковым совком и пошла прямо на разъяренного зверя. Несмотря на крики посетителей, чтобы она вернулась, Татьяна метнула ведро в хищника, и тот отступил. В этот момент один из посетителей помог перенести пострадавшего в машину и вывезти из опасной зоны.

После нападения Олега Зубкова доставили в больницу Белогорского района, где прооперировали. Сейчас директора готовят к транспортировке в Симферополь.