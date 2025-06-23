Пресс-секретарь «Тайгана» спасла директора парка от нападения льва с ведром и совком

На помощь бросилась пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Она попыталась отогнать льва на машине, но двигатель заглох. Тогда женщина вооружилась ведром и пластиковым совком и пошла прямо на разъяренного зверя. Несмотря на крики посетителей, чтобы она вернулась, Татьяна метнула ведро в хищника, и тот отступил. В этот момент один из посетителей помог перенести пострадавшего в машину и вывезти из опасной зоны.