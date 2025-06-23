Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Варшавер пожелал скорейшей победы воинам, участвующим в СВО

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, 23 июня выступая на встрече Директорской ложи театров Москвы и «Галереи художников», пожелал российским военнослужащим выполнить задачи спецоперации.

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, 23 июня выступая на встрече Директорской ложи театров Москвы и «Галереи художников», пожелал российским военнослужащим выполнить задачи спецоперации. «Давайте пожелаем нашим воинам скорейшей победы. Без этого нам жить невозможно. А театры должны выполнять свою миссию, делать так, чтобы зрителю было легче переносить невзгоды, происходящие в стране», — сказал Варшавер по время пресс-подхода.