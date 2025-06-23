Варшавер пожелал скорейшей победы воинам, участвующим в СВО

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, 23 июня выступая на встрече Директорской ложи театров Москвы и «Галереи художников», пожелал российским военнослужащим выполнить задачи спецоперации. «Давайте пожелаем нашим воинам скорейшей победы. Без этого нам жить невозможно. А театры должны выполнять свою миссию, делать так, чтобы зрителю было легче переносить невзгоды, происходящие в стране», — сказал Варшавер по время пресс-подхода.