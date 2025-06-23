Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи обнаружили пациентку с редкой с 48-ой группой крови

По данным французских СМИ, ссылающихся на исследователей, во Франции произошел нобычный инцидент.

По данным французских СМИ, ссылающихся на исследователей, во Франции произошел нобычный инцидент. Обнаружен уникальный медицинский случай: у жительницы Гваделупы обнаружена ранее неизвестная 48-я группа крови.

Она является единственным в мире носителем этого вида крови. Уникальный случай изучил медицинский биолог Тьерри Пейрард. В итогу новый тип крови был назван «gwada negative» — в честь родины, на которой родилась пациентка.

По мнению врачей, женщина находится в опасности, поскольку переливание стандартной группы крови может привести к тяжелым последствиям, и даже летальному исходу, отмечает портал ProKazan.ru.