Врачи обнаружили пациентку с редкой с 48-ой группой крови

По данным французских СМИ, ссылающихся на исследователей, во Франции произошел нобычный инцидент. Обнаружен уникальный медицинский случай: у жительницы Гваделупы обнаружена ранее неизвестная 48-я группа крови.
Она является единственным в мире носителем этого вида крови. Уникальный случай изучил медицинский биолог Тьерри Пейрард. В итогу новый тип крови был назван «gwada negative» — в честь родины, на которой родилась пациентка.
По мнению врачей, женщина находится в опасности, поскольку переливание стандартной группы крови может привести к тяжелым последствиям, и даже летальному исходу, отмечает портал ProKazan.ru.