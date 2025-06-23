Al Jazeera: США не зафиксировали потерь при ударе Ирана по авиабазе в Катаре

Совет нацбезопасности Ирана сообщил, что Вооруженные силы Исламской республики при ударе по военной базе США Аль-Удейд в Катаре использовали такое же количество ракет, сколько американская сторона задействовала бомб при атаках по ядерным объектам страны в ночь на 22 июня.