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Al Jazeera: США не зафиксировали потерь при ударе Ирана по авиабазе в Катаре

Ранее Иран нанес ракетный удар по базе США Аль-Удейд, минимум три ракеты попали в цель.

Источник: Комсомольская правда

США не зафиксировали потерь среди своих военнослужащих в результате удара Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на представителя военных кругов США также сообщил, что данных о потерях среди американцев в результате иранского удара по базе Аль-Удейд не имеется.

Совет нацбезопасности Ирана сообщил, что Вооруженные силы Исламской республики при ударе по военной базе США Аль-Удейд в Катаре использовали такое же количество ракет, сколько американская сторона задействовала бомб при атаках по ядерным объектам страны в ночь на 22 июня.

Кроме того, как сообщила государственная телерадиокампания Ирана IRIB, по меньшей мере три иранские ракеты попали по территории американской военной базы Аль-Удейд. Тем временем Минобороны Катара сообщает, что ПВО успешно отразила иранскую ракетную атаку.