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В Минобороны Ирана сообщили о телефонном разговоре с главой МО России Белоусовым

Глава Минобороны Ирана заявил, что Тегеран планирует наказать тех, кто наносил удары по территории республики.

Глава Министерства обороны Ирана Азиз Насирзаде провел телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым на фоне ударов республики по военным базам США в Катаре и Ираке. Об этом сообщает пресс-служба иранского ведомства в понедельник, 23 июня.

В ходе разговора с Белоусовым Насирзаде заявил, Тегеран намерен всеми способами наказать тех, кто наносил удары по территории Ирана. При этом глава Минобороны республики подчеркнул, что страна не примет «навязанного мира».

Насирзаде также поблагодарил российскую сторону за поддержку в борьбе Ирана с агрессорами на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран в понедельник, 23 июня, запустил 10 ракет по американским базам, расположенным в Катаре, а также одну ракету по американской базе в Ираке.