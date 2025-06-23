Ирак закрывает воздушное пространство на фоне атак Ирана по американским базам

В Минтрансе Ирака заявили, что республика вынуждена закрыть воздушное пространство своего государства на фоне атак Ирана по американским военным базам. Такое заявление представители ведомства сделали в понедельник, 23 июня.
Кроме того, известно, что небо для гражданских судов также закрыто и со стороны Кувейта, и со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Отмечается, что данная мера предосторожности в странах принята в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Как KP.RU писал ранее, 23 июня указания для российских авиакомпаний также обновила Росавиация. Введенные ограничения будут действовать предварительно до 02:59 по МСК 26 июня 2025 года. Российские ВС откажутся от полетов «в» и «из» аэропортов Израиля и Ирана, а также не будут летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.