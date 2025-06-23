Ирак закрывает воздушное пространство на фоне атак Ирана по американским базам

Как KP.RU писал ранее, 23 июня указания для российских авиакомпаний также обновила Росавиация. Введенные ограничения будут действовать предварительно до 02:59 по МСК 26 июня 2025 года. Российские ВС откажутся от полетов «в» и «из» аэропортов Израиля и Ирана, а также не будут летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.