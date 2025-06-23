Медведев: Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану

Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану. Об этом заявил заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа. Об этом политик написал в соцсети Х.
«Что касается озабоченности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг поставленных целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал зампред Совбеза РФ.
Медведев отметил, что ему достаточно хорошо известно, что может повлечь за собой передача ядерного оружия, поскольку, в качестве президента России курировал ядерные силы страны. Но другие страны могут это сделать — и это то, что было сказано, добавил он.
«И нам определенно не следует спорить о том, у кого больше ядерного оружия. Тем более что договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, всё ещё в силе — пока что. Вопрос в том, что будет дальше?» — заключил Медведев.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее глава Белого дома прокомментировал публикацию Медведева на тему готовности некоторых стран передать ядерное оружие Ирану. Республиканец призвал сообщить ему «немедленно», если такая информация о готовности подтвердится.