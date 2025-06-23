Росавиация обновила предписания из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Кроме того, ведомство предписывает не выполнять полеты в воздушных пространствах над Ираном, Израилем, Иорданией, Ираком и Катаром. В Росавиации заверили, что NOTAM дошел до эксплуатантов и будет действовать до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 (по московскому времени) 26 июня 2025 года.