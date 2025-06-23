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Росавиация обновила предписания из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

В Росавиации обновили указания (NOTAM) для эксплуататоров воздушных судов в России после эскалации ситуации в странах Ближнего Востока. Соответствующие предписания в понедельник, 23 июня, опубликовала пресс-служба ведомства.

В Росавиации обновили указания (NOTAM) для эксплуататоров воздушных судов в России после эскалации ситуации в странах Ближнего Востока. Соответствующие предписания в понедельник, 23 июня, опубликовала пресс-служба ведомства.

— В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, — говорится в Telegram-канале Росавиации.

Кроме того, ведомство предписывает не выполнять полеты в воздушных пространствах над Ираном, Израилем, Иорданией, Ираком и Катаром. В Росавиации заверили, что NOTAM дошел до эксплуатантов и будет действовать до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 (по московскому времени) 26 июня 2025 года.

— Решение принято для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — резюмировали в публикации.

Ночью 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану. Трамп позже сообщил об успешной операции Военно-воздушных сил США против трех ядерных объектов в исламской республике — Фордо, Натанз и Исфахан, что привело к серьезной эскалации в регионе.

Действия Белого дома вызвали широкий резонанс во всем мировом сообществе. 22 июня конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес назвала решение Дональда Трампа ударить по иранским ядерным объектам без разрешения Конгресса нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам Окасио-Кортес, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений. Ряд лидеров, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, осудили действия американской администрации.

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