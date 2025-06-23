Зафиксирован новый всплеск заказов из пиццерии рядом с Пентагоном

Пользователи соцсетей в понедельник, 23 июня, сообщили о всплеске заказов в пиццерии, которая находится рядом со зданием Пентагона (Министерства обороны США — прим. «ВМ»). Согласно полуконспирологической теории, подобная активность свидетельствует о переходе работников ведомства в кризисный режим работы.
— Примерно в 12:10 ET (19:10 по московскому времени — прим. «ВМ») ближайшая к Пентагону пиццерия «Папа Джонс» фиксирует высокую загруженность, выше среднего для понедельника, — написал аккаунт «Pentagon Pizza Report» в соцсети X.
В прошлый раз сообщения о масштабных заказах пиццы рядом с Пентагоном появились перед ударом США по иранской ядерной инфраструктуре.
23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что в результате проведенной американскими войсками операции подземные ядерные объекты Ирана получили максимальный ущерб. В тот же день глава Белого дома задался вопросом, почему бы иранскому народу не устроить бунт против властей в случае, если Тегеран не возобновит диалог с Вашингтоном по своей ядерной программе.
23 июня «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала четыре загадочных сообщения. В частности, в 11:17 в эфире радиостанции прозвучали слова «клинок» и «мысовьюк». После этого, в 12:33, в эфир передали слово «бобина». За ним последовало слово «панировка».