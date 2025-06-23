Зафиксирован новый всплеск заказов из пиццерии рядом с Пентагоном

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что в результате проведенной американскими войсками операции подземные ядерные объекты Ирана получили максимальный ущерб. В тот же день глава Белого дома задался вопросом, почему бы иранскому народу не устроить бунт против властей в случае, если Тегеран не возобновит диалог с Вашингтоном по своей ядерной программе.