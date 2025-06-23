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Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты над пятью странами

Отечественным авиаперевозчикам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация обновила указания (NOTAM) для отечественных авиакомпаний на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что отечественным авиаперевозчикам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана, Катара, Иордании и Израиля.

В публикации говорится, что ограничения введены до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что власти Бахрейна, Ирака и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство над странами.