Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты над пятью странами

Росавиация обновила указания (NOTAM) для отечественных авиакомпаний на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Уточняется, что отечественным авиаперевозчикам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана, Катара, Иордании и Израиля.
В публикации говорится, что ограничения введены до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что власти Бахрейна, Ирака и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство над странами.