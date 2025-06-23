Киты замечены в странном поведении: выпускают пузыри в людей

Горбатые киты замечены в нестандартном поведении: они выпускают пузыри прямо в направлении людей. До этого киты пользовались этими «пузырьковыми сетями» лишь во время охоты, либо в сезон брачных игр. Однако сейчас киты пускают эти кольца в сторону лодок и дайверов, будто пытаясь привлечь внимание.
Журнал Marine Mammal Science сообщает о результатах исследования, проведенного международной командой под руководством ученых из Калифорнийского университета и Института SETI. В ходе работы были зафиксированы 12 случаев необычного поведения китов в различных регионах мира. В большинстве из этих эпизодов не наблюдалось ни добычи, ни других представителей их вида — лишь люди.
Киты проявляли активность, создавая воздушные кольца и замирая, чтобы наблюдать за реакцией наблюдателей, либо двигались параллельно к ним. Данные действия можно интерпретировать как попытку установить коммуникативный контакт. Исследователи предполагают, что это может быть формой межвидового общения.
«Киты стремятся понять нас или же хотят, чтобы мы поняли их,» — отмечает исследователь Лоренс Дойл. По его мнению, изучение таких форм коммуникации может сыграть важную роль в поисках внеземной жизни.
В дальнейшем специалисты планируют провести более детальные наблюдения и анализ звукового и визуального поведения китов, с целью выяснить, возможен ли подлинный диалог между человеком и этими морскими млекопитающими.