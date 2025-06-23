Киты замечены в странном поведении: выпускают пузыри в людей

Журнал Marine Mammal Science сообщает о результатах исследования, проведенного международной командой под руководством ученых из Калифорнийского университета и Института SETI. В ходе работы были зафиксированы 12 случаев необычного поведения китов в различных регионах мира. В большинстве из этих эпизодов не наблюдалось ни добычи, ни других представителей их вида — лишь люди.