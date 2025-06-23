Блёданс заявила, что ее друг Зубков находится без сознания после атаки льва

Популярная актриса Эвелина Бледанс в интервью aif.ru рассказала о состоянии своего друга,
владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напали львы. Зубков получил травмы шеи, лёгкого и головы. Актриса говорит, что получивший тяжелые раны Олег Зубков «в сознание пока не приходит».
С владельцем крымского парка «Тайган» Олегом Зубковым Эвелина Бледанс дружит многие годы. После того, как ее друга, как пишут очевидцы, «лев как как игрушку таскал за шею», Эвелина, по ее словам, «молится за Олега».
«Мы на связи с его сыном Ярославом, — рассказала сайту aif.ru Эвелина Бледанс. — Врачи говорят, что состояние стабильное, но в сознание он пока не приходит. Ждём и молимся. Я вместе со всей страной слежу за здоровьем моего друга и человека, в парках которого бывал каждый, кто, в принципе, приезжал в Крым».
Напомним, в группе парка «Тайган» был опубликован следующий текст после разыгравшейся драмы: «Добрый вечер, мы были во время нападения льва на Олега Зубкова. На мосту была ужасная паника, лев как игрушку таскал за шею мужчину. Работница зоопарка смело въехала в бок льву, но обойдя круг он схватил мужчину за шею и утащил его под мост. Работница поехала следом, но машина заглохла и она вооружившись ведром и пластиковым совком, пошла на льва. Мы кричали, чтобы она вернулась обратно и она кинула ведро в животное, которое выпустило мужчину и убежало в сторону. Наш спутник Алексей спрыгнул в вольер, так как понимал, что она самостоятельно не справится. Протащил его до машины, усадил и забрался наверх. Заставил работника спуститься вниз, чтобы завели машину. Только уже на выходе мы узнали, кого помогли спасти. Сотрудница зоопарка просто героиня! Дай Бог скорейшего выздоровления Олегу!».
Как пишет в своих соцсетях народный артист РФ Эдгард Запашный, минувшей ночью врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь директора парка «Тайган». В настоящее время Зубков находится в стабильно тяжёлом состоянии, после операции его собираются перевезти в клинику в Симферополе.
Актриса добавила, что они знакомы с Зубковым «лет 20».
«Я, как крымчанка, помню открытие парка “Сказка”, первого маленького зоопарка в Ялте, который работает и сейчас тоже. Тогда мы и встретились впервые с Олегом Николаевичем. Моему старшему сыну было столько, сколько сейчас младшему. Я думаю, что это было очень-очень давно. Я думаю, лет 20 мы знаем Зубкова», — рассказала aif.ru Эвелина.
Отметим, актриса Эвелина Блёданс вышла замуж во второй раз за израильского бизнесмена Дмитрия, в браке родился сын Николай в 1994 году. Он живёт в Израиле с 2012 года. Третий муж (2010 — сентябрь 2017) — Александр Сёмин, российский продюсер и режиссёр. В сентябре 2017 года Блёданс официально заявила, что рассталась с Сёминым. Сын Семён Сёмин родился 1 апреля 2012 года с синдромом Дауна.
Напомним, Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте, Крым, СССР в семье фотографа Висвалдиса Карловича и Тамилы Николаевны Блёданс. После развода родителей воспитывалась отчимом Геннадием Александровичем. Окончила ялтинскую среднюю школу № 5 (ныне гимназия имени А. П. Чехова). В 1990 году окончила актёрский факультет ЛГИТМиКа (курс народного артиста СССР Игоря Владимирова), Театральный центр классического американского мюзикла имени Юджина О’Нила (США).
Эвелина Блёданс прославилась благодаря участию в комедийном проекте «Маски-шоу» — роль сексуальной красотки-медсестры в этом сериале принесла ей огромную популярность. Далее были десятки ролей в других проектах в театре и кино. Актриса сыграла более 40 ролей в полнометражных и многосерийных картинах. Среди них — «Дружная семейка», «Холостяки», «Проклятый рай» и другие.
Также в качестве ведущей Эвелина Блёданс вела такие телепроекты, как «На Бульваре с Эвелиной Блёданс», «Сексуальная революция с Эвелиной Блёданс», «Очевидец представляет: самое смешное» и другие. Также артистка выпустила сольный альбом «Главное — любить!», некоторые из её песен стали саундтреками к фильмам («Проклятый рай», «Стэп бай стэп» и «Замбезия»).
С ноября 2008 года по март 2009 года принимала участие в реалити-шоу «Последний герой — 6: Забытые в раю» на Первом канале. С 1 марта 2011 года вела шоу «Любовь с первого взгляда» на телеканале «MTV». С 2013 по 2018 год и в 2024 вела телешоу «Человек-невидимка» на ТВ-3. 2015 году стала участницей шоу «Один в один». В четвёртом сезоне «Один в один. Битва сезонов» выступила с перевоплощением в Анну Семенович с песней «На моря».
Весной 2021 года приняла участие в телешоу «Маска» на НТВ. На один выпуск надела костюм Мишки, став специальным гостем шоу. В марте 2023 года стала участницей шоу «Новые Звёзды в Африке» на ТНТ. В 2025 году Блёданс вновь приняла участие в телешоу «Маска» на НТВ. Она скрывалась за маской Страуса, которую разоблачили в шаге от финала.