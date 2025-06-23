Блёданс заявила, что ее друг Зубков находится без сознания после атаки льва

Напомним, в группе парка «Тайган» был опубликован следующий текст после разыгравшейся драмы: «Добрый вечер, мы были во время нападения льва на Олега Зубкова. На мосту была ужасная паника, лев как игрушку таскал за шею мужчину. Работница зоопарка смело въехала в бок льву, но обойдя круг он схватил мужчину за шею и утащил его под мост. Работница поехала следом, но машина заглохла и она вооружившись ведром и пластиковым совком, пошла на льва. Мы кричали, чтобы она вернулась обратно и она кинула ведро в животное, которое выпустило мужчину и убежало в сторону. Наш спутник Алексей спрыгнул в вольер, так как понимал, что она самостоятельно не справится. Протащил его до машины, усадил и забрался наверх. Заставил работника спуститься вниз, чтобы завели машину. Только уже на выходе мы узнали, кого помогли спасти. Сотрудница зоопарка просто героиня! Дай Бог скорейшего выздоровления Олегу!».