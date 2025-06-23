«Угрожает жизни»: как возникает «дыра» в сердце и можно ли это вылечить

— Термина «дыра в сердце» на самом деле в медицине не существует. Это открытое овальное окно. Оно необходимо в утробе для правильного функционирования ребенка. Через него кровь попадает в сердце и расходится по другим органам. В норме при рождении оно закрывается, но у некоторых людей отверстие может сохраниться.