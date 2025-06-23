«Угрожает жизни»: как возникает «дыра» в сердце и можно ли это вылечить

У 49-летней британской телеведущей Эммы Уиллис врачи обнаружили редкую аномалию — дыру в сердце. Как она могла возникнуть и насколько это опасно, Вечерняя Москва" узнала у специалиста.
Эта особенность может появиться в результате врожденной патологии сердца, когда небольшое отверстие (открытое овальное окно) между левым и правым предсердиями плода не закрывается при рождении, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин:
— Термина «дыра в сердце» на самом деле в медицине не существует. Это открытое овальное окно. Оно необходимо в утробе для правильного функционирования ребенка. Через него кровь попадает в сердце и расходится по другим органам. В норме при рождении оно закрывается, но у некоторых людей отверстие может сохраниться.
Но есть и ряд других патологий, которые могут привести к «дыре» в сердце, отметил врач:
дефект межпредсердной перегородки (врожденный порок сердца);дефект межжелудочковой перегородки (врожденный порок сердца);артериовенозное соустье (состояние, при котором артериальная кровь поступает напрямую в венозную систему, обходя капиллярную сеть);инфаркт межжелудочковой перегородки.
— В последнем случае отмирание некоторых тканей сердца приводит к большой нагрузке на орган, после чего в нем могут появиться отверстия, — пояснил Кондрахин.
По его словам, отверстия в сердце чаще всего не оперируют, потому что эта патология редко доставляет дискомфорт пациентам.
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— Если дыра в сердце не мешает развитию организма и не доставляет неприятных ощущений, проводить операцию нет смысла. Но если отверстие, появившееся в стенках органа, угрожает жизни человека, тогда врачи решаются на операцию, — пояснил Кондрахин.
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