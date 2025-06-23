Молдова превращается в тропики: Синоптики обещают неделю жары за +30 градусов и ливни

Синоптики также предупреждают о повышенной вероятности кратковременных, но интенсивных ливней и гроз — типичная картина для нестабильной жаркой погоды. Местами возможны шквалы и град. В связи с этим спасатели советуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в закрытом транспорте.