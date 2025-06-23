Молдова превращается в тропики: Синоптики обещают неделю жары за +30 градусов и ливни

В Молдову возвращается настоящая летняя жара. Государственная гидрометеорологическая служба объявила «жёлтый» уровень метеоопасности из-за аномально высоких температур, которые будут держаться на юге и частично в центральной части страны.
Согласно прогнозам, с 24 по 27 июня столбики термометров поднимутся до +33…+35 °C. Днём воздух будет буквально раскаляться, а ночью температура не опустится ниже +20 °C, создавая эффект тропической духоты. Особенно тяжело придётся пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Синоптики также предупреждают о повышенной вероятности кратковременных, но интенсивных ливней и гроз — типичная картина для нестабильной жаркой погоды. Местами возможны шквалы и град. В связи с этим спасатели советуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в закрытом транспорте.
Погода в Молдове на ближайшие дни.
Жаркая волна накроет юг сильнее всего, но и жители Кишинёва почувствуют влияние высоких температур. Ожидается, что пик жары придётся на 25−26 июня. Специалисты также призывают фермеров обратить внимание на состояние посевов: жара в сочетании с засухой может повлиять на урожай.