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АТОР: в Катаре могут находиться не более 100 организованных туристов из РФ

В АТОР отметили, что самостоятельных туристов из России и пассажиров с разными целями в Катаре может быть больше.

Источник: Комсомольская правда

Не более 100 организованных туристов из России могут находиться в Катаре в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — говорится в сообщении.

При этом, по заявлению АТОР, число россиян, которые самостоятельно могли прибыть в страну, или пассажиров, находящихся в аэропорту в ожидании стыковки, может быть намного больше.

Ранее KP.RU сообщал, что посольство России в Катаре обратилось к россиянам после ударов Ирана по военной базе США в районе Дохи. Дипмиссия призвала граждан РФ воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей на фоне эскалации ситуации в регионе, а также сохранять спокойствие.