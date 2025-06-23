АТОР: в Катаре могут находиться не более 100 организованных туристов из РФ

Не более 100 организованных туристов из России могут находиться в Катаре в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
«Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — говорится в сообщении.
При этом, по заявлению АТОР, число россиян, которые самостоятельно могли прибыть в страну, или пассажиров, находящихся в аэропорту в ожидании стыковки, может быть намного больше.
Ранее KP.RU сообщал, что посольство России в Катаре обратилось к россиянам после ударов Ирана по военной базе США в районе Дохи. Дипмиссия призвала граждан РФ воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей на фоне эскалации ситуации в регионе, а также сохранять спокойствие.