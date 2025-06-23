АТОР: в Катаре могут находиться не более 100 организованных туристов из РФ

Ранее KP.RU сообщал, что посольство России в Катаре обратилось к россиянам после ударов Ирана по военной базе США в районе Дохи. Дипмиссия призвала граждан РФ воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей на фоне эскалации ситуации в регионе, а также сохранять спокойствие.