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Джоан Роулинг оценила сценарий новой экранизации «Гарри Поттера»

Известная писательница, автор культовых книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг поделилась мнением о сценарии нового сериала по ее романам. Своими впечатлениями она поделилась в социальных сетях.

Известная писательница, автор культовых книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг поделилась мнением о сценарии нового сериала по ее романам. Своими впечатлениями она поделилась в социальных сетях.

Роулинг утверждает, что ей удалось узнать сценарий двух серий будущего сериала, и у нее остались только положительные эмоции.

— Прочитала сценарий первых двух серий предстоящего сериала. Они действительно очень, очень хороши, ― говорится в ее публикации в социальной сети Х.

Сама писательница выступает в качестве исполнительного продюсера новой экранизации своих книг.

В середине апреля телекомпания HBO утвердила темнокожего актера Паапа Эссиеду на роль профессора Северуса Снейпа в новой экранизации. Выбор темнокожего артиста на роль Северуса Снейпа связан с практикой color-blind casting, которая давно распространена на Западе. Она позволяет актерам играть персонажей вне зависимости от их изначального облика.

Таблоид Daily Mail также сообщил о том, что в кастинге на роль Гермионы Грейнджер в новом сериале по «Гарри Поттеру» свои силы попробовал мужчина.

Несмотря на положительную оценку со стороны Роулинг, будущий телесериал «Гарри Поттер» вызывает опасения у поклонников. Они настаивают, что проект обречен на провал. Такое мнение выразило и издание MAXIM. Сценарист сериала Энди Гринвальд в своих социальных сетях заявил, что сомневается относительно идеи точного переноса книг на экран, и признался, что не знаком с оригинальным материалом.

В работе над сериалом принимают участие и актеры из оригинальных фильмов. Так, актер Том Фелтон сообщил, что будет участвовать в создании сериала по знаменитой киновселенной от HBO. По словам артиста, он займет должность консультанта.