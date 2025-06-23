Джоан Роулинг оценила сценарий новой экранизации «Гарри Поттера»

Несмотря на положительную оценку со стороны Роулинг, будущий телесериал «Гарри Поттер» вызывает опасения у поклонников. Они настаивают, что проект обречен на провал. Такое мнение выразило и издание MAXIM. Сценарист сериала Энди Гринвальд в своих социальных сетях заявил, что сомневается относительно идеи точного переноса книг на экран, и признался, что не знаком с оригинальным материалом.