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Разведка Германии завела онлайн-магазин

В магазине можно приобрести около 20 видов товаров, включая футболки, термокружки, ручки и носки.

Источник: Аргументы и факты

С целью привлечения новых сотрудников Федеральная разведывательная служба Германии (BND) открыла онлайн-магазин, о чем сообщило агентство DPA.

В ассортименте магазина представлено около двух десятков наименований: футболки, термосы, ручки и носки. Девиз акции — «Иметь в личном владении то, что обычно является гостайно».

Как заявил представитель разведки Мартин Хайнеман, спрос на товары магазина очень высок. Управление магазином осуществляет сторонняя компания. В будущем планируется расширение ассортимента.

«Благодаря магазину BND мы хотим целенаправленно достигнуть расположения молодых людей и повысить нашу известность. Ведь BND — привлекательный работодатель и постоянно ищет молодые кадры», — отметил Хайнеман.

BND является внешней разведкой Германии, в которой работают около 6,5 тысяч сотрудников.